أسيل عمران تكشف سبب هجومها على رامز جلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة السعودية أسيل عمران أنها سعيدة بكل خطواتها في عالم الفن، وتشعر بالرضا عن كل ما حققته.

وقالت أسيل عمران لـ"الخليج 365" حول ما تردد عن عملها مع النجم المصري تامر حسني: "مجرد فكرة لم تتحول لواقع ملموس، وليس صحيحا أن هناك ممثلة عربية جاءت بديلا لي في فيلمه الأخير، فأنا أنتظر العمل المناسب معه، ويسعدني الوقوف أمامه والغناء معه أيضا، لأنه فنان ذكي ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة".

وعن سبب هجومها على النجم المصري رامز جلال قالت: "أنا ضد إهانة الفنان، وبالتحديد إذ تقدم به قطار العمر، وشارك في برنامج المقالب بقصد الحصول على المال، فالحياة صعبة والفنان مثل أي إنسان عليه التزامات كثيرة ومن حقه تلبيتها".

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وتابعت أسيل عمران: "إذا كان الفنان قد حصل على مبلغ مالي مقابل المشاركة في برنامج رامز، فمن الإنسانية مراعاة قيمته وعمره، وعدم إهانته تحت أي ظرف، وهذا سبب خلافي مع الفنان رامز جلال، فكيف أضحك على فنان في مثل عمر أبي وهو يتعرض لموقف مرعب".

وعن مشروعها الفني المقبل قالت أسيل عمران: "أيام قليلة وسأبدأ تصوير مسلسل جديد مكون من 10 حلقات في بيروت، والعمل يضم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل في العالم العربي".

وعن موقف صعب تعرضت له ولا تستطيع نسيان تفاصيله أكدت "عشت مواقف كثيرة صعبة ومؤلمة، لكن الآن أصبحت قوية وأتعامل بقوة مع الظروف، لكن هذه المواقف تعلمت منها دروسا كثيرة".