صوفيا لورين قد تحطم رقماً قياسياً اذا ترشحت للأوسكار عن فيلم The Life Ahead

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: يحتدم السباق بين الممثلات المخضرمات هذا العام، مع تنافس أسماء مثل ميريل ستريب وميشيل فايفر وإلين بورستين لجذب انتباه الأوسكار.

ومع إقتراب موعد طرح فيلمها الجديد على نتفليكس انضمت إلى القائمة صوفيا لورين الى القائمة بفيلم "The Life Ahead" لإدواردو بونتي.

نالت الممثلة الإيطالية الحائزة على جائزة الأوسكار تمثالها الذهبي عن فيلم "Two Women"أو "La ciociara" في عام 1962، مما جعلها أول ممثلة تفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم بلغة أجنبية.

تلقت ترشيحًا آخر في عام 1965 عن دورها في فيلم "زواج على الطراز الإيطالي" ("Matrimonio all’italiana") وإذا تمكنت من الحصول على ترشيح للجائزة عن فيلم "The Life Ahead"، فقد تسجل رقم قياسي جديد.

فعام 2021 ، سيصادف مرور 56 عامًا على آخر ترشيح لها، وإذا تم ترشيحها، فسوف تحطم الرقم القياسي الذي يحتفظ به حاليًا هنري فوندا كأطول فجوة بين ترشيحات التمثيل.

Advertisements

حيث تم ترشيح Fonda في عام 1941 عن فيلم "The Grapes of Wrath" وفاز بجائزة الأوسكار عام 1982 عن فيلم On Golden Pond ، مسجلاً بذلك فجوة استمرت 41 عامًا.



ملخص عن الفيلم

في بلدة ساحلية إيطالية، تدير الناجية من المحرقة السيّدة "روزا" ("لورين") دار رعاية، وتأوي الفتى المشرّد "مومو" الذي سرقها مؤخرًا، والبالغ من العمر اثني عشر عامًا. ويبدأ هذان الوحيدان في حماية بعضها بعضًا، ليشكّلا عائلة غير تقليدية.

ومن المقرر طرح الفيلم على نتفليكس في 13 نوفمبر المقبل.