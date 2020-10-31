شبكة Fox تلغي مسلسلي "Filthy Rich" و "Next" بعد موسم واحد فقط

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"الخليج 365" من بيروت: قررت شبكة Fox إلغاء مسلسلي "Filthy Rich" و "Next" بعد موسم واحد فقط، بحسب مجلة Variety التي انفردت بالخبر.

تقول المصادر إن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب جائحة COVID-19 لعبت دورًا مهمًا في القرار. حيث ستقوم فوكس ببث الحلقات المتبقية من كلا العملين، والتي تم تأجيلها بسبب حالة الوباء.

كما فشل العملينفي جذب ردود قوية بما يكفي من الجمهور لتستحق موسم ثاني، حيث حقق مسلسل Filthy Rich ما يقدر بـ 3.2 مليون مشاهد فقط وتقييم 0.5 بين البالغين 18-49 بعد سبعة أيام، وأما "Next" فقد جذب 2.8 مليون مشاهد فقط لكل حلقة وحصل على التقييم نفسه.

وتأتي أخبار الإلغاء المزدوج بعد خمس حلقات فقط من مسلسل "Filthy Rich" ، وبعد حلقتين فقط من "Next" بثتا على الشبكة.