شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء وأيتن عامر أم وابنه فى مسلسل " هى" لمحمد النقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع الشقيقتان وفاء وأيتن عامر من جديد فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "هى" مع المخرج محمد النقلى، والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، ورغم عن كونهما أشقاء إلا أن وفاء عامر تظهر فى أحداث المسلسل بدور الأم وأيتن تجسد دور الابنة وذلك فى إطار اجتماعى حول قصة الطالبات المغتربات وما يواجهونه من متاعب الحياة.



وفاء وايتن عامر

مسلسل "هى" من نوعية أعمال ال60 حلقة ومقرر عرضه فى ديسمبر المقبل بطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى

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ويسجل المسلسل التعاون الخامس بين الشقيقتين وفاء وأيتن عامر، بعدما شاركا سوياً فى الجزء الثانى من مسلسل "الدالى" مع النجم الراحل نور الشريف وتأليف وليد يوسف إخراج يوسف شرف الدين، وكذلك مسلسل "الطوفان" مع المخرج خيرى بشارة ومشاركة العديد من الفنانين العام الماضى.



ايتن عامر ووفاء عامر

فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز وشارك فى بطولته سمية الخشاب وزينة وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وعدد كبير من الفنانين،كما ظهرت وفاء عامر كضيفة شرف مع أيتن عامر فى فيلم "يا تهدى يا تعدى" الذى خاضت به أيتن أولى بطولاتها المطلقة فى السينما قبل عامين.