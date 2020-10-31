شكرا لقرائتكم خبر عن للنجوم قدرات خاصة.. كوكب الشرق كانت بتسمع دبة النملة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نجوم الفن مواهب وقدرات خاصة فى الفنون التى يتألقون فيها سواء الغناء أو التمثيل أو الرقص وغيرها، ولكن أحيانا كان بعض هؤلاء النجوم يمتلكون قدرات خاصة تفوق قدرة البشر العاديين، وإذا عرفها الجمهور قد يرى فيها إعجازاً وشيئاً يبعث على الدهشة ويخرج عن إطار المعقول.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب نشرت المجلة بعضاً من هذه القدرات الخاصة التى تميز بها عدد من نجوم الزمن الجميل، وذلك تحت عنوان " مش معقول"

وكن من أهم هؤلاء النجوم كوكب الشرق أم كلثوم التى أشارت الكواكب إلى أنها تمتلك حاسة سمع شاذة وحادة جداً.

وأكدت الكواكب أنه ليس من المبالغة إذا وصفت أم كلثوم بأنها تسمع دبة النملة وأن هذا الوصف ينطبق تماماً على كوكب الشرق.

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فأم كلثوم كانت تستطيع أن تسمع من غرفتها فى الطابق العلوى من فيلتها وقع أقدام أى شخص يصعد سلم حديقتها مهما كان هذا الصوت خافتاً، والأغرب من هذا أنها كانت تستطيع أن تميز وقع هذه الأقدام وتعرف من صاحبها سواء كان أحد أفراد عائلتها أو أصدقائها أو أحد الخدم فى فيلتها.

وكانت كوكب الشرق تستطيع أن تسمع تعليقات الجمهور فى الصفوف الخلفية بحفلاتها، على الرغم من اندماجها فى اللحن الذى تغنيه وارتفاع صوت الآلات الموسيقية وصيحات الإعجاب من الجمهور التى كانت تملأ المسرح.

ومن شدة ذكاء أم كلثوم أنها كانت أحياناً تتصنع الصمم أمام محدثها، وذلك حين كانت تريد أن تكسب بعض الوقت للتفكير فى الإجابة.