شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يرد على منتقديه بصورة لـ فان دام بنفس الحركة على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رد الفنان رامز أمير على بعض الانتقادات والتعليقات التي ترددت عليه عقب الحركات القتالية الذي قدمها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر رامز أمير، صورة له بحركة "فتح الحوض" على الريد كاربت في ختام الجونة السينمائي، وصورة للنجم العالمى فان دام على السجادة الحمراء بنفس الحركة.

وكتب رامز على الصورة قائلا:" الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملتها بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، و هفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكشن متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور ".

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رامز أمير



رامز أمير

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

كما أشعل الهضبة عمرو دياب، أجواء مهرجان الجونة، وأحيا حفل "الافتر بارتي"، بعد ختام وتوزيع مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

وخطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيري، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلي علوي، الهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشي، عبير صبري، أمينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقي، شيرين رضا، رزان مغربي، وفاء عامر، ايتن عامر، هبة السيسي وغيرهن.