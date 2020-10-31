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صور.. "قلوب ودباديب" الفنانين ونصفهم الثاني في حفل ختام مهرجان الجونة

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رنا صلاح الدين - شهدت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي اختتمت فاعلياتها أمس الجمعة حالة من الحب بين الفنانين وزوجاتهم والفنانات وأزواجهم، وشهدنا ذلك في حفل الافتتاح، ولكن كانت على نطاق ضيق، فيما اتسع الأمر في حفل الختام، وظهر ععد أكبر من الفنانين مع شركاء حياتهم.

ومن ضمن هؤلاء الفنانين، كان الفنان أسر ياسين الذي اصطحب زوجته وأبنائه معه طيلة أيام المهرجان، وحرص على الظهور برفقتهم لأكثر من مرة على ريد كاربت المهرجان، ولكنه حضر أمس في الختام برفقة زوجته فقط.

27a6893748.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنان هاني رمزي هو الأخر اصطحب زوجته معه منذ اليوم الأول للمهرجان وحتى الختام أمس، وظهرت برفقته في أكثر من مناسبة، ولعل أبرزها كانت مناسبة إحتفال الفنانين بعيد ميلاده أثناء أيام المهرجان.

8f83ff520f.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنان خالد الصاوي هو الأخر من ضمن الفنانين الذين دائما تكون زوجته برفقته في أيا من المناسبات التي يحرص على حضورها، وكانت معه في المهرجان منذ بدايته وحتى ختامه، الذي شهد تكريمه.

d208eb6331.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

ومن الكابلز أيضا كان الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، حيث أنهما من الفنانين الذين تواجدوا طيلة أيام المهرجان منذ بدايته وحتى ختامه أمس.

0129a2dc52.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

وبالرغم من أن الفنان محمد ثروت من الفنانين الذي لم يحضروا فاعليات المهرجان منذ بدايتها وكان من ضمن الذين حضروا لحضور ختامه، إلا إنه حرص على اصطحاب زجته معه، خاصة وإنها تعد المسئولة عن كل أعماله منذ أكثر من عام.

0eb362357e.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

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كما حضرت الفنانة هبة مجدي برفقة زوجها المطرب محمد محسن لحضور ختام المهرجان، وذلك بعدما قاموا بالمزح مع القائمين على إدارة المهرجان أثناء زيارتهم للفنان يحيى الفخراني، وقالوا "عاملين هنا مهرجان على الضيق".

81abf5370e.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي من الكابلز الذي تواجد طيلة أيام المهرجان منذ بدايته وحتى ختامه، ويعد مهرجان الجونة الشاهد الأول على ثمرة حبهم، خاصة أنهم أعلنوا خطوبتهم أثناء تواجدهم في الدورة الثالثة منه.

3330569e0d.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

وحضرت أيضا الفنانة أيتن عامر برفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب منذ بداية المهرجان وحتى ختامه، وتواجدوا معا في كل فاعلياته وسهراته الخاصة.

6e5ea3eb2d.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنانة داليا البحيري هي الأخرى حرصت على اصطحاب زوجها معها لحضور ختام فاعليات الدورة الرابعة، حيث أنها من الفنانين الذين حضروا لحضور حفل الختام فقط.

74430870cd.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

وأيضا الفنانة عبير صبري من الفنانات التي كانت لديها حرص على الظهور برفقة زوجها في حفل ختام المهرجان، وحرص زوجها على تقبيلها أثناء سيرهم على الريد كاربت.

9fc633c616.jpgالفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

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