صور.. "قلوب ودباديب" الفنانين ونصفهم الثاني في حفل ختام مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - شهدت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي اختتمت فاعلياتها أمس الجمعة حالة من الحب بين الفنانين وزوجاتهم والفنانات وأزواجهم، وشهدنا ذلك في حفل الافتتاح، ولكن كانت على نطاق ضيق، فيما اتسع الأمر في حفل الختام، وظهر ععد أكبر من الفنانين مع شركاء حياتهم.

ومن ضمن هؤلاء الفنانين، كان الفنان أسر ياسين الذي اصطحب زوجته وأبنائه معه طيلة أيام المهرجان، وحرص على الظهور برفقتهم لأكثر من مرة على ريد كاربت المهرجان، ولكنه حضر أمس في الختام برفقة زوجته فقط.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنان هاني رمزي هو الأخر اصطحب زوجته معه منذ اليوم الأول للمهرجان وحتى الختام أمس، وظهرت برفقته في أكثر من مناسبة، ولعل أبرزها كانت مناسبة إحتفال الفنانين بعيد ميلاده أثناء أيام المهرجان.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنان خالد الصاوي هو الأخر من ضمن الفنانين الذين دائما تكون زوجته برفقته في أيا من المناسبات التي يحرص على حضورها، وكانت معه في المهرجان منذ بدايته وحتى ختامه، الذي شهد تكريمه.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

ومن الكابلز أيضا كان الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، حيث أنهما من الفنانين الذين تواجدوا طيلة أيام المهرجان منذ بدايته وحتى ختامه أمس.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

وبالرغم من أن الفنان محمد ثروت من الفنانين الذي لم يحضروا فاعليات المهرجان منذ بدايتها وكان من ضمن الذين حضروا لحضور ختامه، إلا إنه حرص على اصطحاب زجته معه، خاصة وإنها تعد المسئولة عن كل أعماله منذ أكثر من عام.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

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كما حضرت الفنانة هبة مجدي برفقة زوجها المطرب محمد محسن لحضور ختام المهرجان، وذلك بعدما قاموا بالمزح مع القائمين على إدارة المهرجان أثناء زيارتهم للفنان يحيى الفخراني، وقالوا "عاملين هنا مهرجان على الضيق".

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي من الكابلز الذي تواجد طيلة أيام المهرجان منذ بدايته وحتى ختامه، ويعد مهرجان الجونة الشاهد الأول على ثمرة حبهم، خاصة أنهم أعلنوا خطوبتهم أثناء تواجدهم في الدورة الثالثة منه.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

وحضرت أيضا الفنانة أيتن عامر برفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب منذ بداية المهرجان وحتى ختامه، وتواجدوا معا في كل فاعلياته وسهراته الخاصة.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

والفنانة داليا البحيري هي الأخرى حرصت على اصطحاب زوجها معها لحضور ختام فاعليات الدورة الرابعة، حيث أنها من الفنانين الذين حضروا لحضور حفل الختام فقط.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة

وأيضا الفنانة عبير صبري من الفنانات التي كانت لديها حرص على الظهور برفقة زوجها في حفل ختام المهرجان، وحرص زوجها على تقبيلها أثناء سيرهم على الريد كاربت.

الفنانين وشركاء حياتهم في ختام مهرجان الجونة