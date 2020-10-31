بعد حفل الختام.. آسر ياسين: "شكرا لكل من ساهم في نجاح مهرجان الجونة"

رنا صلاح الدين - حرص الفنان آسر ياسين، على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، وذلك بعد حفل الختام الذي أقيم أمس الجمعة.

ونشر آسر صورة تجمعه بزوجته، ظهرا من خلالها على الريد كاربت وهما مبتسمان، معلقًا عليها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" شكرا لكل من شارك في هذه الجولة الناجحة في مهرجان الجونة السينمائي".

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وكانت قد تعاقدت شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع، مع المخرج المصري هادي الباجوري، من أجل إنتاج أكبر فيلم غنائي بطولة كل من الفنان آسر ياسين وروبي ومصطفى خاطر وماجد الكدواني وياسمين رئيس.

الفيلم يعيد التعاون بين روبي وآسر ياسين، بعد فيلم "الوعد"، الذي تم إنتاجه عام 2008، وشارك فيه كل من باسم سمرة وأحمد عزمي وغسان مسعود، قصة وحيد حامد وإخراج محمد ياسين.

وشارك آسر في السباق الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الكوميدي بـ"100 وش"، رفقة الفنانة المصرية نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.