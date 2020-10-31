إليسا تودع الصيف بفستان مكشوف على البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها بصورة جديدة لها أثناء استمتاعها بآخر أيام الصيف.

ونشرت إليسا، صورة لها تودع من خلالها الصيف، ظهرت فيها أمام البحر مرتدية فستانًا طويلًا مكشوفًا من الجزء الأسفل، مع نظارة شمسية، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"الاستمتاع بآخر أيام الصيف"، وحازت الصورة إعجاب الكثير من محبي ومتابعي الفنانة.

اليسا

واحتفلت إليسا، الأيام الماضية بعيد ميلادها، وحرص عدد كبير من محبيها من داخل الوسط الفني بتقديم التهنئة لها وكان على رأسهم الفنانة الإماراتية أحلام ومايا دياب ومحمد حماقي وغيرهم.

وكانت قد طرحت إليسا ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وضم 18 أغنية ما بين المصري واللبناني والفرنسي، وكان من بينهم:"وفي، أنا شبه نسيتك، على حس حكايتنا، مباحة ليك، هنغني كمان وكمان، حبة اهتمام، هعتبرك مت، غلطة وقت، هنغني كمان وكمان، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، إضافة إلى أغنية بالفرنسية.Mourir sur scène".".