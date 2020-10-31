أصالة تحيي أول حفل لها بعد أزمة كورونا.. أعرف الزمان والمكان

رنا صلاح الدين - تحيي الفنانة السورية أصالة أولى حفلاتها الغنائية بعد أزمة فيروس كورونا، الذي نتج عنها توقف كل الفنانين عن إحياء الحفلات، وكانت من ضمنهم أصالة.

وتحيي أصالة حفلها الأول بعد الأزمة داخل ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، وسيكون الحفل يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنظمة له عن تفاصيله وطرق حجز تذاكره في خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وإنه يتبقى على موعده أقل من 3 أسابيع.

وطرحت أصالة مؤخرا ألبومها الخليجي، الذي يحمل عنوان "لا تستسلم"، والذي يتضمن 14 أغنية، وستقوم أصالة بالإحتفال بطرحها له خلال حفلها داخل ساحة مركز المنارة.

يذكر أن الفنانة أصالة تتواجد حاليا في مدينة الجونة لقضاء إجازة برفقة أسرتها، وحرصت أمس الجمعة على حضور حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعدما طلب منها رجل الأعمال نجيب ساويروس الحضور، في حين أنها كانت ترغب في قضاء إجازتها كاملة بعيدة عن الأضواء.