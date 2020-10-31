صور.. أصالة في الجونة وشقيقها يحضر حفل عمر خيرت بالقاهرة

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رنا صلاح الدين - أحيا الموسيقار عمر خيرت أمس الجمعة حفلا داخل ساحة مركز المنارة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير، إضافة إلى حضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
ومن ضمن الحضور الذين حرصوا على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت والإستمتاع بإبداعاته الموسيقية، كان أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها، وذلك بالرغم من إن أصالة كانت متواجدة بالأمس في الجونة وحضرت حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان.
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
يذكر أن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة كان أعلن منذ فترة عن إصابته بفيروس كورونا، وكان حينها عائدا من الجونة، ولكنه قام بعمل مسحة في القاهرة وتأكد من عدم وجود الفيروس، الأمر الذي جعله يعلن ذلك عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وأكد حينها إن أيام ظنه بأنه مريض كانت من أصعب الأيام التي مرت عليه.
أصالة في ختام مهرجان الجونة السينمائي
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
أنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت
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