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صور.. أصالة في الجونة وشقيقها يحضر حفل عمر خيرت بالقاهرة

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رنا صلاح الدين - أحيا الموسيقار عمر خيرت أمس الجمعة حفلا داخل ساحة مركز المنارة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير، إضافة إلى حضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

b23ab0a514.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

ومن ضمن الحضور الذين حرصوا على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت والإستمتاع بإبداعاته الموسيقية، كان أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها، وذلك بالرغم من إن أصالة كانت متواجدة بالأمس في الجونة وحضرت حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان.

8181e13b4f.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

يذكر أن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة كان أعلن منذ فترة عن إصابته بفيروس ، وكان حينها عائدا من الجونة، ولكنه قام بعمل مسحة في القاهرة وتأكد من عدم وجود الفيروس، الأمر الذي جعله يعلن ذلك عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وأكد حينها إن أيام ظنه بأنه مريض كانت من أصعب الأيام التي مرت عليه.

d30893ec84.jpgأصالة في ختام مهرجان الجونة السينمائي

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60d18f6689.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

3df05bcc17.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

15b983a233.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

b679d3d51c.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

7fa08f7459.jpgأنس شقيق أصالة في حفل الموسيقار عمر خيرت

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