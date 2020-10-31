كيف كان رد فعل نادين نجيم على متابعة قالت لها "سيرين أحلى"؟

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن استيائها الشديد من متابعة وضعتها في مقارنة مع مواطنتها الفنانة سيرين عبد النور.

الحكاية بدأت عندما شاركت نادين جمهورها بمجموعة من الصور أظهرت ندبات في وجهها إثر الإصابة التي تعرضت لها في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.

وعلقت نادين على الصور قائلة:"الحمد لله على كل شيء.. بشكرك يارب على كل النعم.. حبيت أشارك معكم فرحتي.. لأني فخورة بكل شيء صار وقطع بحياتي حتى المشاكل والمطبات كانت إفادة وقوة وعزيمة وإضافة بحياتي وشخصيتي لأني أؤمن إن كل شيء مع الله جميل.. إن مع العسر يسرا".

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نادين نجيم

وتفاجأت نادين بتعليق متابعة كتبت لها:"بتعرفي سيرين أحلى منك ع الطبيعة.. بس مع هيك مش بطالة في أبشع منك يخلف على الفلتر والفوتوشوب العمليات غيرتكو شوية"، كما قالت متابعة أخرى :"والله حرام عليكي مناخيرك مو حلوة بسبب التجميل".

وخرجت نادين عن صمتها لترد على تلك التعليقات قائلة:"الله يسامحك.. بصراحة بس شفت تعليقك كثير تأثرت وتغيرت حياتي ومارح أقدر أنام.. وحالتي اتدهورت.. بلى تسترك.. شو سميكة.. وسيرين قمر وكل البنات حلوة.. بس تكون نفسيتي حلوة".