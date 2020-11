وفاة الممثل الأسكتلندي شون كونري عن 90 عاماًً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: توفي شون كونري - رمز الشاشة الاسكتلندي الحائز على جائزة الأوسكار بعد حوالي شهرين من الاحتفال بعيد ميلاده التسعين، حسبما قالت عائلته لهيئة الإذاعة البريطانية يوم السبت.

"جيمس بوند"

وفي عام 1962 كانت الفرصة الحقيقية للممثل الاسكتلندي بأن يكون أول من يجسد أشهر عميل سري على الشاشة الفضية هو "جيمس بوند"، في فيلم "Doctor No".

وأدى النجاح الهائل للفيلم وأجزائه المتتالية "From Russia with Love" و"Goldfinger" إلى جعل أفلام "جيمس بوند" ظاهرة عالمية وكونري كشخصية عالمية.

لعب كونري دور العميل 007 في ستة أفلام رسمية من أفلام بوند وإدخال واحد غير قانوني، وهو الفيلم الذي تم التقليل من قيمته "لا تقل أبدا مرة أخرى" ، والذي تم إصداره في عام 1983 عندما كان عمره 52 عامًا.

على مدار مسيرته المهنية التي استمرت نحو 50 عامًا على الشاشة ، تفرّع كونري إلى مجموعة متنوعة من أدوار الشخصيات التي لا تمحى بفضل صوته المميز والبنية والجاذبية الجنسية. كما قال أليك بالدوين ، شريكه في فيلم The Hunt for Red October ، في فيلم وثائقي Sean Connery Close Up ، عام 1997 ، "إنه أجمل رجل جسديًا يقف أمام الكاميرا".

حتى في ذروة الهوس بأفلام بوند ، سعى كونري إلى تعزيز نفسه كممثل ، مستشهداً ببيرت لانكستر كنموذج يحتذى به لصحيفة نيويورك تايمز في عام 1987.قائلاً: "كان أكثر استعدادًا للعب أدوار أقل رومانسية ، وكان أكثر تجريبية في عملية اختيار الأدوار "، وأضاف: "وهذه هي الطريقة التي حاولت أن أكون عليها. حاولت أن أسترشد بما كان مختلفًا ، وما كان منعشًا ، ومحفزًا لي. ''

هكذا انتهى به المطاف عام 1981 في دور الملك أجاممنون في فيلم تيري جيليام، Time Bandits. كان كونري هو الاختيار المثالي لهذا الدور ، لكن جيليام لم يعتقد أنه يستطيع تحمل تكاليفه. قال غيليام مازحًا في النص ، "خلع المحارب خوذته ، وكشف عن شخص يشبه تمامًا شون كونري ، أو ممثل له مكانة متساوية ولكن أرخص." تدخل كونري ، عندما علم أن مشاركته ستساعد في الحصول على تمويل للفيلم ، كما أخبر صحيفة شيكاغو تريبيون في عام 1989.

برزت مسيرة كونري المهنية في سنوات ما بعد بوند مباشرة، فلمع في الثمانينيات بثلاثة من أكثر أدواره الأسطورية.

ففي عام 1986 ، قام بدور خوان سانشيز فيلالوبوس راميريز ، معلم كونور ماكليود (كريستوفر لامبرت) في فيلم هايلاندر. في العام التالي ، صور دور مالون ، شرطي من شيكاغو في فيلم The Untouchables، وهو الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد. بعد ذلك بعامين ، فقام بدور البروفيسور هنري جونز ، والد إنديانا جونز ، في فيلم Indiana Jones and the Last Crusade.

أشارت سيدني لوميت ، التي عملت كمخرجة مع كونري في خمسة أفلام - بما في ذلك الدراما الحربية الجريئة The Hill و Murder on the Orient Express - في مقابلة ، "معظم الممثلين إما رجال بارزون أو ممثلو شخصيات. شون هو أحد النجوم القلائل الذين يشملون كليهما ".

نشأته

ولد كونري توماس شون كونري في 25 أغسطس ، 1930. في كتابه الصادر عام 2008 ، كونه اسكتلنديًا ، كتب عن نشأته الفقيرة: "في منزلي الذي يضم غرفتين في Fountainbridge في الطرف الصناعي من إدنبرة مقابل مصنع ماكوانز للحلوى. لم يكن هناك حمام مع مرحاض مشترك بالخارج. لسنوات لم يكن لدينا سوى إضاءة تعمل بالغاز ".

ومن أجل إعالة أسرته، عمل كونري في توصيل الحليب والمساعدة في محل جزارة، وترك المدرسة في عمر الـ13.

وفي عام 1946، انضم كونري للبحرية الملكية البريطانية، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تستمر خدمته داخلها لمدة 7 سنوات، فقد خرج منها بعد 3 سنوات فقط بسبب معاناته من قرحة في المعدة.

وعندما بلغ الـ18 من عمره، بدأ شون كونري ممارسة رياضة كمال الأجسام، ومن عام 1951 تدرب بشكل مكثف مع إلينغتون، وهو مدرب رياضي سابق في الجيش البريطاني، وفي عام 1953، فاز بالمركز الثالث في مسابقة "مستر يونيفرس".

وفي سن 23 عاما، كان لديه خيار بين أن يصبح لاعب كرة قدم محترف أو ممثل، وعلى الرغم من أنه أظهر الكثير من العلامات الواعدة في الرياضة، فقد اختار التمثيل، وقال إنه كان أحد أكثر قرارته الذكية.

كان فيلم "No Road Back" إنتاج عام 1957 هو أول دور رئيسي لشون كونري، ليتبعه العديد من الأفلام التلفزيونية، مثل "آنا كريستي" في نفس العام، و"ماكبث" و"آنا كارينينا" عام 1961.

وبعد حصوله على جائزة "إنجاز العمر" من معهد الفيلم الأمريكي في 8 يونيو/ حزيران 2006، أكد شون كونري على تقاعده من التمثيل، لكنه استمر في أداء أدوار صوتية مختلفة.

وفي يوليو/ تموز 2000، حصل على لقب "فارس" من قبل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

وتبلغ قيمة ثروة شون كونري 120 مليون دولار.

تزوج شون من الممثلة ديان سيلينتو في عام 1962 ورُزقا بابن هو جيسون كونري، المولود في 11 يناير/ كانون الثاني 1963 ، وسار على خطى والده وأصبح ممثلا، وانتهى الزواج بالطلاق في عام 1973، ثم في عام 1975 تزوج من ميشلين روكبرون وبقيا متزوجين وليس لديهما أطفال معا. وهو جد لداشيل كوين كونري الذي ولد في في عام 1997.

ما لا يعرفه الكثيرون أن لشون كونري اهتمام بالسياسة، فقد كان عضوا في الحزب الوطني الاسكتلندي، وهو حزب سياسي يسار الوسط يناضل من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وقد دعم الحزب ماليا.

رفض أفلام "سيد الخواتم"

صرح كونري في إحدى المقابلات الإعلامية أنه عُرض عليه دور في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" الشهيرة، ولكنه رفض ذلك بسبب "عدم فهم النص"، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الممثل قد عُرض عليه ما يصل إلى 15٪ من إيصالات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم للعب دور "غاندالف" ولكنه رفضه.

أكدت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية في عام 2002 أن فيلم شون كونري المفضل من بين كل أفلام "جيمس بوند" التي قدمها هو "From Russia with Love".

شعر مستعار

كان يرتدي كونري شعرا مستعارا في جميع أفلام "جيمس بوند"، إذ بدأ يتساقط شعره في سن الـ17.

مذكراته الشخصية

وفي عام 2008، وفي خطوة نادرا ما يقبل عليها المشاهير والشخصيات العامة، طرح شون كونري مذكراته الخاصة بعنوان "Being a Scot" (أن تكون اسكتلنديا)، وذلك تعبيرا عن فخره واعتزازه بأصوله، والذي هو عبارة عن مجلد ثقيل تعاون في إعداده مع مواطنه صانع الأفلام، موراي غريغور.

وأطلق شون كونري مذكراته الخاصة بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 78، على هامش حضوره مهرجان إدنبرة الدولي للكتاب، والذي تطرق فيه إلى طفولته في ثلاثينيات القرن الماضي بمنطقة فاونتن بريدج الفقيرة في إدنبرة.

ولكن عكس توقعات العديد من محبيه ومعجبيه، فيلم يكشف شون كونري في مذكراته الكثير من التفاصيل حول علاقاته الحميمة، ويبدو أن السبب هو خجله من الكشف عن الكثير من ذاته الداخلية، أو عن أي من مغامراته العاطفية المتداولة عنه.