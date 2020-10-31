شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتعاقد على مسلسل " موسى" بطولة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة سمية الخشاب، علي المشاركة فى مسلسل " موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع رمضان فى الدراما الدراما التليفزيونية.

وتجرى شركة سينرجى إبرام باقى التعاقدات حاليا، حيث يعاين مخرج العمل أماكن التصوير، فضلا عن التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل بدء التصوير.

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب ٣ سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.