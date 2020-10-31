شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسيب ممثل قدير يتألق فى"الطوق والأسورة " على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعرض الفنان القدير محمد حسيب يوميا مسرحية " الطوق والأسورة " علي مسرح الطليعة ويقدم شخصية " الشيخ الفاضل" ويتألق في تقديم ذلك الدور مستخدما كل أدواته كممثل من صوت قوي وإيماءات وحركات من صميم الشخصية فلغة الجسد لديه وهو يقدم الشخصية تتطابق مع هذه النوعية من الرجال الذين يدعون العلم داخل مجتمعات يسيطر عليها الجهل والخرافة والدجل للسيطرة علي الناس .

مسرحية "الطوق والأسورة " حصلت علي الكثير من الجوائز وهي من إخراج ناصر عبدالمنعم وإعداد الدكتور سامح مهران عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل يحيي الطاهر عبدالله وهي من انتاج مسرح الطليعة .

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شارك أيضا الفنان محمد حسيب في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة " الذي يعاد عرضه حاليا علي عدة قنوات فضائية وهو من إنتاج شركة سينرجي وأخراج حسين المنباوي ويقدم خلاله شخصية المعلم بشر وهو دور مختلف عن ادواره السابقة فهو رجل خير محبوب وسط اهل منطقته ولكن شريكه يطمع في أخذ مكانته كشيخ للصياغ فيقوم بقتله وسرقته .