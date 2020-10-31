شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء معجبة بعد رؤيتها دينا الشربينى فى الجونة .. والنجمة تمسح دموعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأثرت إحدى المعجبات عند رؤيتها النجمة دينا الشربينى في حفل الهضبة عمرو دياب في الجونة، وتداول رواد إنستجرام فيديو ظهور دينا الشربينى وهى تمسح دموع معجبة بعد رؤيتها وتأثرها الشديد لمقابلتها.

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وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

كما أشعل الهضبة عمرو دياب، أجواء مهرجان الجونة، وأحيا حفل "الافتر بارتي"، بعد ختام وتوزيع مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

وخطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيري، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلي علوي، الهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشي، عبير صبري، أمينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقي، شيرين رضا، رزان مغربي، وفاء عامر، ايتن عامر، هبة السيسي وغيرهن.