شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان لـ الخليج 365:"بتعلم عزف العود ورقص الصلصة وانتظر عمل فنى كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة ميس حمدان اليوم بعيد ميلادها، وهى تعتبر واحدة من أشهر الفنانات الشابات في الوقت الحاضر سواء في الغناء أوالتمثيل، والتى نجحت فى خلق مسارخاص لها على السوشيال ميديا بالتوازى مع أعمالها الفنية.

وبمناسبة يوم ميلادها تكشفت "حمدان" في خلال التقريرمع ”الخليج 365” عن هوايتها المفضلة بعيدًا عن التمثيل وعن سبب اتجاهها لعمل المقاطع والاسكتشات على السوشيال ميديا.

وقالت الفنانة ميس حمدان إنها تقضي وقتها حاليا فى تنمية مواهبها وتطويرها في الشكل والمضمون، لتخرج بشكل جديد للناس ينال إعجاب جمهورها. وأوضحت أنها حاليا بدأت مجدداً في عمل اسكتشات لبعض الشخصيات المختلفة لتقديمها بالسوشيال ميديا، كل أسبوع شخصية، لإبراز قدراتها وموهبتها فى تقمص الشخصيات.

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وتابعت ميس أنها حاليا تحاول استغلال السوشيال ميديا لمليء الفراغ، بينما تحلم بتنفيذ عمل فنى متكامل تكون قادرة على تقديم كل قدراتها من رقص وغناء وتمثيل مثل الفوازير.

أما عن هوايتها فى أوقات الفراغ فقالت إنها تحب الأعمال التي تتميز بالاجتهاد، وتحاول الآن تعلم عزف العود ورقص الصلصة، وبالنسبة للغات تتعلم حاليا اللغة الإسبانية، وأضافت "أحب الرياضة وظهرت أمارسها فى فيديوهات مؤخرا بهدف تشجيع المتابعين، على استغلال أوقات الفراغ في أمور مفيدة".