شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يتوقف عن تصوير فيلم " كيرة والجن " بعد 21 يوم عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورالنجم كريم عبد العزيز 21 يوما فقط من مشاهده في فيلمه الجديد "كيرة والجن" وأوقف تصوير مشاهده حالياً لإنشغاله بمسلسله الجديد "الاختيار 2" المقررأن يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يستأنف تصوير مشاهده في الفيلم مرة ثانية في شهر رمضان المقبل بعدما يكون انتهى من تصوير المسلسل.

وبدأ النجم كريم عبد العزيز تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الاختيار 2" بمشاركة النجم أحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بينما يرتبط أحمد عز بتصوير مسلسله "هجمة مرتدة" وتشاركه البطولة هند صبرى وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، إخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.