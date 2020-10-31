شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمي بيتر ويبر أفضل أفلامي العربية فيلم شادي عبد السلام المومياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي عقد ماستر كلاس للمخرج بيتر ويبر رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، ومخرج مسلسل"ممالك النار"، بحضور انتشال التميمي مدير المهرجان، بشري رزه رئيس العمليات بالمهرجان، وعدد من الإعلاميين، وصناع الأفلام.

بدأ اللقاء بحديث المخرج ويبرعن أيام طفولته وتعلقه بالسينما منذ الصغر، حيث قال، "اتذكر إنه أيام الطفولة شاهدت فيلم بصحبة والدي، وكنت منبهر بما شاهدته، وتأثرت به كثيرا، ووقعت في حب آنا كرنينا وأنا في سن 15 عاما، وبدأت التعلق بالسينما بشكل كبير، لدرجة أنني كنت اهرب من المدرسة، واذهب لمشاهدة الأفلام".

وأضاف، "صناعة الأفلام في أيامي كانت صعبة جدا، أما الآن يمكن لأي شخص صنع فيلم، وطرحة علي اليوتيوب، ليس بالضروري أن يراها أحد لكنه يستطيع صنع فيلم، علي عكس أيامي كان صنع فيلم يتكلف أموال كثيرة.

وأشار ويبر إلي أن ما وصل إليه لم يكن بالأمر السهل، حيث تدرج في كل الوظائف المساعدة، وراء الكاميرا ، و العمل كمونتير حتي الوصول لإخراج أفلام تسجيلية، وما وصلت إليه كان يحتاج علاقات كثيرة، وأنا أعترف أنني كنت جيدا في تكوين العلاقات، وهذا أمر كنت أخجل من قوله قديما.

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وأكد ويبرأنه استطاع تحقيق نجاح في الأفلام التسجيلية.

وقال بيتر، "كونت سمعة كبيرة في الأفلام الوثائقية، ودخولي لعالم الدراما كان صعب، ووجد رفض الكثيرين لأن دخول أي مجال جديد يكون صعب، ومن يريد الشهرة عليه العمل في برامج تلفزيون الواقع، و من يريد الأموال عليه العمل في العقارات، أما الإخراج فهو غير مستقر.

وواصل حديثه قائلا، "صديق لي كان يقول أن الإخراج مثل إنقاذ الأثاث من منزل محترق، وأصعب شيء أن يشاهد الجمهور عمل و يقول انه غير جيد، أو كيف فعلوا ذلك، فأحاول إزاحة مخاوفي جانبا أثناء الإخراج، وأحاول الإسترخاء ، فممكن أن اطلب خيمة أجلس بداخلها و امنع أي شخص من الدخول.

وأضاف بيتر، "قدمت 14 مسلسل عربي، فكان لدي فريق عمل يقوم بترجمة السيناريو بالإنجليزية بجانب النسخة العربي، وكانت معاني الكلمات لا تهمني ولكني كنت اعتمد علي مستوي صوت و احساس الفنانين، فكنت اتواصل معهم من خلال مشاعرهم علي الشاشة.

وأضاف، "احببت مشاهدة السينما المصرية، في فترة الاربعينات الخمسينيات ، واعتقد انها كانت فترة ازدهار كبير، فاحببت مشاهدة الأفلام الأبيض و الاسود، دون ترجمة، للاستمتاع بجماليات الصورة، واحساس الممثلين.