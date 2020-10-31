شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها بصور مرعبة للهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ميس حمدان، بعيد ميلادها اليوم السبت، وشاركت ميس صور من جلسة تصوير جديدة مرعبة تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت ميس على الصور، قائلة:" كل الناس في عيد ميلادها بتحط صورمبهجة بس أنا السنة دي قررت احط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات عيد الهلع و القرع الهالوين كل سنه وًانا طيبه و بخير".

















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وفى سياق آخر طرحت الفنانة ميس حمدان، أحدث أغنياتها تحت عنوان "صح صح"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "اصحى صحصح ياغبى..انا مدرى ويش تبي..ضاع عمرى فالسوالف والمشاكل والحكي..اصحى صحصح ياغبى..مايفيد معك الجدال..اصحى صحصح ياغبى..اوزن كلامك بالعدال..واصحى صحصح ياغبى".

وكانت ميس حمدان قد قالت لـ"الخليج 365" إن أغنية "صح صح" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.

وأوضحت أن "صح صح" تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين فى الخليج.