شكرا لقرائتكم خبر عن فنانين أصطحبوا أولادهم على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت بعض الفنانين الأنظار إليهم خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد أن أصطحبوا أولادهم معهم على السجادة الحمراء وعدم تركهم فى المنزل وحدهم، وكان أبرز هؤلاء النجم آسرياسين الذى أصطحب ابنيه فى حفل الافتتاح كما أصطحبهم مرة أخرى خلال إحدى الفعاليات.

ومشى على نفس خطى النجم آسرياسين، كلا من الفنانة وفاء عامرالتى أصطحبت ابنها عمر على السجادة الحمراء فى ختام المهرجان، كما اصطحبت الفنانة رانيا يوسف ابنتها نانسى التى أثارت الجدل بارتداء فستان والدتها الشهير بفستان "البطانة"، كما اصطحبت الاعلامية ناردين فرج أيضا إبنتها على السجادة الحمراء

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وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الحارصين على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.