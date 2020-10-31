شكرا لقرائتكم خبر عن سالم هيكل عريس بشرى: علاقتنا ممتدة من "وإحنا 13سنة" والفرح خلال شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سالم هيكل خطيب الفنانة بشري، في لقاء الخليج 365 بالفيديو، إن علاقته بالفنانة بشري ممتدة منذ أن كان عمرهما 13، وإنهما معا منذ عام ولكن لم يكن هناك شئ رسمي، واتفقت مع خالد الصاوي وزوجته مي كريم وبعض الأصدقاء لتحضير المفاجأة، وأشارهيكل أنهما يستعدان للزفاف خلال شهور.

انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس فيديو ظهرت فيه وهي تبكي من شدة فرحها من مفاجئة خطيبها لها وتقديمه خاتم الخطوبة بعد انتهاء حفل ختام مهرجان الجونة ٢٠٢٠

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وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز

كما شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة"، فيما فاز الفنان الفلسطينى على سليمان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم 200 متر الفلسطينى.