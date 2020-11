شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة ختام مهرجان الجونة آمال مثلوثي ضيفة live مع As3ad عبر انستجرام الخليج 365 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل المطربة التونسية آمال مثلوثي ضيفة لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأحيت آمال مثلوثي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، بأغنية "الحلم" والتي لاقت استحسان وإبهار الجميع.

وتحتفل مثلوثي بألبومها الجديد "يوميات تونس Tunis Diaries"، والذى يضم فى جعبته 18 أغنية، مقسمة عبر ألبومين في ألبوم واحد، حيث يحوى النصف الأول تسعة أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"Princess Melancholy" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغنى البريطانى David Bowie، بجانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.

المطربة التونسية آمال مثلوثي والزميل محمد أسعد

ونجحت مثلوثي في تحقيق نجاح جماهيري كبير عبر أوبريت "كلمتي حرة"، الذي جمعت فيه أكثر من خمسين فناناً عربياً وعالمياً، منهم نجوم الدراما والسينما التوانسة ظافر العابدين ودرة وهند صبري، واللبنانية باميلا الكيك والسورية فايا يونان والتونسية غالية بنعلي واللبناني حامد سنو والفلسطيني عمر كمال، وتعد "كلمتي حرة" أشهر أغنيات مثلوثي والتي ظهرت في ألبومها الأول واعتبرت نشيداً للثورة التونسية، وتم اختيارها لتعرضها لايف في احتفالية جائزة نوبل للسلام منذ خمسة أعوام.