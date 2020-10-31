شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شون كونرى بطل أفلام جيمس بوند عن عمر 90 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وتلفزيون سكاي نيوز اليوم السبت أن أسطورة السينما الممثل الاسكتلندى شون كونرى، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة وتألق على الشاشة الفضية لأربعة عقود، توفى عن عمر يناهز 90 عاما، ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبره حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا"، وعلى مدى أربعة عقود لعب كونري سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية بوند المشهورة.

وحصل على جائزة الأوسكار عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاجو في فيلم "المنبوذون" (1987)، وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة بيبول أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.