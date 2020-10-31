محمد علاء وأحمد الفيشاوي في كواليس "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد علاء صورة تجمعه بفريق عمل فيلم "قمر 14"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي وسط فريق العمل، علق "علاء"، :"فيلم قمر 14، قريبًا".

فيلم "قمر 14"، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.