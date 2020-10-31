"بصورة من المدرسة"..إدوارد يستعيد ذكريات الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان إدوارد، على استعادت ذكرياته مع الطفولة بصورة قديمة له من أيام المدرسة. ونشر إدوارد، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من صور المدرسة". ويشارك الفنان إدوارد في بطولة مسلسل "لؤلؤ" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

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