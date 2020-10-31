محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أبدت الفنانة سهر الصايغ إعجابها بتنظيم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تم إعلان الفائزين بجوائزها أمس الجمعة في حفل ختام أحياه "الهضبة" عمرو دياب.
وقالت سهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أكتر حاجة عجبتني التنظيم، الشغل اللي اشتغلوه في ظروف صعبة، ومع ذلك الدورة خرجت منظمة جدا، مع أخذ كل المحاذير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وهو أمر طبيعي، ساعد على خروج المهرجان بشكل لائق".
وعما تمثله لها السينما، أوضحت "زي أي حد السينما بالنسبة لي ترفيه، وبتعملي مود جديد وطاقة جديدة، هي عشق وبتعلم منها وبحس انها بتغذي الروح".
كانت هذه تفاصيل خبر سهر الصايغ لـ"الخليج 365": القائمون على "الجونة السينمائي" نظموه بظروف صعبة وخرج بشكل لائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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