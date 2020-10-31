زوج عبير صبري يقبلها على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة عبير صبري حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس.

ظهرت عبير في الحفل برفقة زوجها المحامي أيمن البياع، الذي حرص على تقبيلها على السجادة الحمراء.

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وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وبدأت فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.