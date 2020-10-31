وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي النجم العالمي شون كونري، اليوم، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

ونشر موقع "عرب وود" صورة لشون كونري، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق:"وفاة نجم أفلام جيمس بوند، شون كونري عن عمر ناهز 90 عامًا.

اشتهر الممثل الاسكتلندي من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني في فيلم "جيمس بوند".

وكانت جائزة أوسكار الوحيدة التي نالها في مشواره الفني في عام 1988، عندما حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم The Untouchables.