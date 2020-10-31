"ربنا يسعدك مع عريسك".. نضال الشافعي يهنئ بشرى بخطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان نضال الشافعي، الفنانة بشرى على خطوبتها من رجل الأعمال سالم هيكل، أمس عقب حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر نضال صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" الف مليون مبروك يا بشرى الخطوبة في المهرجان .. مفاجأة جميلة، ربنا يسعدك مع عريسك .. وسعدت بشوفتك يا مريهان امبارح".

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وظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا أسود، واحتفل الثنائي وسط تصفيق من الحضور وأصوات الزغاريد.

وقدّمها لخطيبها الفنان خالد الصاوي، وبدت بشرى في حالة سعادة مفرطة؛ ما جعلها تبكي.

وتتولى الفنانة بشرى إدارة عمليات مهرجان الجونة السينمائي.