فيديو| رقص وفاء عامر وشقيقتها على أغنية عمرو دياب "يوم تلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة وفاء عامر وشقيقتها الفنانة أيتن عامر حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

نشرت وفاء مقطع فيديو من حفل الهضبة عمرو دياب، الذي أحياه في الختام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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ظهرت وفاء وأيتن والإعلامية بوسي شلبي ترقصن على أنغام أغنية "يوم تلات"، كما تواجد محمد عز زوج الفنانة أيتن عامر في الحفل.

عمرو قدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة، منها "الليلة"، "يوم التلات"، "بحبه"، "وياه"، "أجمل عيون"، "أماكن السهر"، و"قدام مرايتها"، وغنى "ميدلي" لأغانيه القديمة: "حبيبي يا نور العين"، "ليلي نهاري"، "متخافيش"، "ميال"، "شوقنا".

"الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر"