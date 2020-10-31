ديانا هشام توجه رسالة لأصالة نصري: "بعشقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرصت الفنانة ديانا هشام، على توجيه رسالة للفنانة أصالة نصري، خلال تواجدهما بالجونة، عقب حضور حفل ختام المهرجان في دورته الرابعة. ونشرت ديانا، صورة لها مع أصالة نصري عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "حبيبتي القمر.. بعشقك والله". يذكر أن، آخر الأعمال التي شاركت فيها ديانا هشام، مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى وإسلام جمال ومحمد أنور وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد الحناوي ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

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