صور.. درة تتالق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها مجموعة صور لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"درة" صور لها من المهرجان، وعلقت عليهم

قائلة:"من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من

أكتوبر، وقد انتهت فعاليته مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الجزء الثاني من مسلسل"الحرملك" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة: باسم ياخور، سامر المصري، صفاء سلطان، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق.