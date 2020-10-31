بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات عن الفنانة هدى الإتربي

أصبحت الممثلة هدى الإتربي ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج "رجل و2 ستات"من تقديم الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر قناة ON ، في حلقات خاصة على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

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وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن هدى

الإتربي، قد درست الحقوق بالجامعة القاهرة، انضمت لمسرح المدرسة وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشيكسبير وعدة مسرحيات غنائية وإستعراضي أخري، تخرجت وقررت العمل في التمثيل فدرست التمثيل في عدة ورش داخل مصر.

وشاركت في أفلام قصيره تم عرضها في مهرجان دبي السنمائي الدولي 2016 و كانت 2018 هي

بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم علي بابا لتنطلق بعدها مسيرتها وتستطيع في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم بعدها لعدة أعمال ناجحة مثل كلبش ونادي الرجال السري و مسلسل خيانة عهد.

أما أعمالها فقد شاركت في فيلم قصة حب "فيلم قصير" ومسلسل "طعت روحي" وفيلم "علي بابا" ومسلسل "مليكة" ومسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير وفيلم "نادي الرجال السري" ومسلسل "كلبش 3" ومسلسل "الزوحة 18" وفيلم "الطيب والشرس واللعوب" ومسلسل "فرصة تانية" ومسلسل "الوجه الآخر".