شاهد.. أول تعليق من رامز أمير لمنتقديه في مهرجان الجونة السينمائي

علق الفنان رامز أمير على سخرية نشطاء مواقع السوشيال ميديا من إستعراضه لياقته البدنية على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر "أمير" صورته بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة وبجانبه صورة

قديمة للنجم جان كلود فان دام يستعرض لياقته البدنية على السجادة الحمراء خلال أحد المهرجانات، وعلق عليها قائلًا : " الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملته".

وتابع : "بفضل الله وحده فخور اني اول ممثل مصري عربي يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، و هفضل مكمل واجتهد اكتر عشان اقدملكم اكشن متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى وارفع راس الجمهور اللي في ضهري، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور".