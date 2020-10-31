شاهد.. هند عبدالحليم برفقة زوجها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة هند عبدالحليم متابعيها مجموعة صور ومقاطع فيديو لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهرت"هند" من خلال الصور برفقة زوجها كريم قنديل،وعلقت عليهم قائلة: "انتهت النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كان حفل الختام مذهلاً"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23من أكتوبر، وقد انتهت فعاليته مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذي يعرض حالياً على قناة ON بطولة أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمد يسري، من تأليف ماريان هاني، وإخراج مصطفى أبو سيف.
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