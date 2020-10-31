وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند

رحل عن عالمنا منذ قليل الممثل الاسكتلندي الكبير شون كونري، الذي أدى شخصية "جيمس بوند" الشهيرة، وذلك عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

يشار إلى ان يعد شون كونري أول من أدى هذا الدور،

في العديد من الأفلام منها : "أًصبع الذهب، كرة الرعد، الدكتور نو، من روسيا مع حبي ، ان تعيش مرتين فقط، والألماس يبقى إلى الابد .

وفيلم مارني الكلاسيكي سنة 1964 مع المخرج العالمي الفريد هيتشكوك، وافلام اخرى مثل اسم الوردة سنة 1986 وبعيدًا عن اللمس 1987، وانديانا جونز 1989مع هارسون فورد، مطاردة أكتوبر الحمراء 1990، الصخرة 1996 الذي ارجع امجاد شون كونري، وقد اعتزل التمثيل سنة 2003.