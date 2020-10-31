شاهد.. أحمد حاتم يوجه الشكر لمهرجان الجونة السينمائي

شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه مجموعة صور ومقاطع فيديو له من ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلق"حاتم" عليهم قائلاً:"شكر لمهرجان الجونة السينمائي، ولكل المصورين

والمنظمين، أراكم مرة أخرى إن شاء الله"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد

انتهت فعاليته مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

الجدير بالذكر أن أحمد حاتم قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الغسالة، بطولة محمود حميدة، هنا الزاهد، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، والفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، والذي يتم عرضه حاليًا في الصالات السينمائية.

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