شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها مجموعة صور لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"ميريهان" صور لها من المهرجان،وعلقت عليهم قائلة:"استمتعت حقًا بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة
الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل"ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، نسرين طافش، عفاف شعيب، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض والإسود.. ميريهان حسين تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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