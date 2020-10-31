بالأبيض والإسود.. ميريهان حسين تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها مجموعة صور لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"ميريهان" صور لها من المهرجان،

وعلقت عليهم قائلة:"استمتعت حقًا بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة

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الموافق 23 من أكتوبر، وقد انتهت فعاليته مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل"ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، نسرين طافش، عفاف شعيب، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.