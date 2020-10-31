شاهد.. عمرو دياب يشعل الجونة بحفله الغنائي

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائياً أمس في مدينة الجونة، عقب حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"الهضبة" مجموعة صور جديدة له من الحفل، وعلق

عليهم قائلاً:"ليلة أمس في ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، كما علقت عليه إبنته نور دياب قائلة:"والدى الأسطورة".

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان

الجونة السينمائي في دورته الرابعة، يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد انتهت فعالياته مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية بعنوان"الجو جميل"، من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس، والذي تم طرحها مؤخراً على إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.

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