رحيل “جيمس بوند” عن عمر ناهز 91 عاماً

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 3:00 مساءً
شون كونري
أفادت هيئة البث والإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الجمعة بأن الممثل الاسكتلندي المشهور شون كونري والمعروف ب، “جيمس بوند” قد فارق الحياة عن عمر ناهز 91 عاما.
واحتفل الممثل المشهور في آب الماضي بعيد ميلاده الـ90، وكان قد اعتزل التمثيل في السينما عام 2003، وأقام منذ ذلك الحين في جزر البهاما.
وسبق ان أفادت تقارير صحفية بأن كونري كان يعاني من مشاكل صحية ملموسة بما فيها مرض آلزهايمر.
وفاز كونري خلال سيرته بجوائز سينمائية متعددة منها جائزة الأوسكار لدوره في فيلم “الممنوع لمسهم” (1987).
ويعرف ملايين عشاق الأفلام السينمائية في كافة أرجاء العالم كونري بالدرجة الأولى لأدائه دور وكيل الاستخبارات البريطانية جيمس بوند في سبعة أفلام عن الوكيل 007.
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