أسر ياسين يشارك روبي في "بدر البدور"

رنا صلاح الدين - رشح الفنان أسر ياسين للقيام ببطولة مسلسل "بدر البدور"، التي تقوم بالبطولة النسائية له الفنانة روبي، وأعطى أسر موافقة مبدئية على العمل، مخبرا الجهة المنتجة أنه سينهي التعاقد بعد عودته من فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي اختتمت فاعلياتها أمس الجمعة.

مسلسل "بدر البدور" تدور أحداثه في حقبة زمنية ترجع لمائة عام وقت الإحتلال الإنجليزي لمصر، ويشارك في بطولته إلى جوار روبي وأسر ياسين، الفنان محمد ممدوح، والعمل يخرجه كريم الشناوي، وجاري إتمام باقي التعاقدات للفنانين المشاركين في بطولته، حيث إنه من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل أو مطلع شهر ديسمبر على الأكثر.

مسلسل "بدر البدور" مقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، ويجرى مخرج العمل كريم الشناوى معاينة أماكن التصوير وترشيح باقى الأبطال الذين يشاركون في المسلسل للتعاقد معهم في فترة وجيزة قبل انطلاق التصوير.

يذكر أن الفنان أسر ياسين نافس في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش"، التي قامت ببطولته الفنانة نيللى كريم، وشاركهما في البطولة كلا من الفنانين، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسى، ولؤى عمران، وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.