هند صبري تستغل مهرجان الجونة بـ"طيارة" وتصور 3 برامج

رنا صلاح الدين - تواجدت شركة "طيارة" التي أسستها الفنانة هند صبري برفقة محمد البسيوني ورامز يوسف في الدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي، التي انتهت فاعلياتها أمس الجمعة.

وعلم موقع الخليج 365 أن الشركة استطاعت أن تقوم بتصوير 3 برامج جديدة أثناء فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان، الأول يحمل عنوان "إلعب يا نجم"، وصور منه 4 حلقات حل فيها ضيوفا كلا من الفنانين، منة شلبي، ونيقولا معوض، وسنتيا خليفة، وحسن أبو الروس.

والبرنامج الثاني يحمل عنوان "اللذاذة في الإزازة"، وتعتمد فكرته على استضافة ضيفين في الحلقة الواحدة، وصور منه 3 حلقات، وكان الضيوف في الحلقة الأولى الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، والثانية كانت فيها الفنانة هند عبدالحليم والفنانة سلمى أبو ضيف، والثالثة كانت فيها الفنان إسلام إبراهيم والفنانة دنيا ماهر.

والبرنامج الثالث والأخير حمل عونان "Oh My West"، وصور منه 3 حلقات حل فيها ضيوفا كلا من الفنانين، خالد الصاوي، وأروى جودة، والمطرب أبو.

يذكر أن شركة "طيارة" تحرص كل عام على التواجد في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وهي شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي، وتقوم بإنتاج برامج وإعلانات وأغاني، وأسستها الفنانة هند صبري منذ عدة سنوات.