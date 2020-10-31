شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتعاقد رسميًا على فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة يسرا على المشاركة في بطولة فيلم "ليلة العيد"، بشكل رسمي للمؤلف أحمد عبد الله، لتكون بطلة رئيسية بجانب بطلات الفيلم الذى تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، وتقرأ يسرا السيناريو فى الوقت الحالى

وجاء اختيار سامح عبد العزيز لـ يسرا بعد تعاونهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" بموسم دراما رمضان الماضى والنجاح الذى حققاه سوياً، وحتى الآن لم تبدى يسرا رأيها النهائى فى المشاركة بالعمل حتى تنتهى من قراءة السيناريو.

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يذكر أن المؤلف أحمد عبد الله رشح كلا من الفنانة رغدة والفنانة سميحة أيوب للمشاركة في العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أى بطلة في الفيلم ومازالت التحضيرات جارية بين مخرج العمل والمؤلف والمنتج أحمد السبكى.

وكانت أخر أعمال يسرا في السينما فيلم "صاحب المقام"، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.