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شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى كلوم تحتفل بالهالوين بإخفاء جسدها كاملا بالمكياج .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت عارضة الأزياء السابقة هايدي كلوم جمهورها ومتابعيها احتفالات عيد الهالوين بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وظهرت هايدي كلوم، البالغة من العمر 47 عاما، في مقطع الفيديو وهي تستلقي على الأرض قبل أن يتولى فريق من فناني المكياج وضع المؤثرات الخاصة بهم التي أخفت جسد عارضة الأزياء السابقة.
ووضع تحتها ملاءة رمادية تحتها، وفي غضون ثوانٍ، يظهر الفيديو الفنانة الشقراء "مختفية" أمام أعين جمهورها، حيث استخدم فنانو المكياج مهاراتهم لدمج هايدي في نمط ملاءة السرير، مما يجعل من المستحيل رؤية جسدها.
وخطفت الفنانة العالمية هايدي كلوم الأنظار مؤخرا بإطلالتها المرعبة التي خصصتها بمناسبة الهالوين، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة مخيفة مؤخرا.
ووضعت هايدي كلوم عددا قليلا من المؤثرات المخيفة، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه على طريقة "السلفي" وتنظر إلى الكاميرا، فيما يزحف عنكبوت آلى أسود على إحدى عينها قبل عيد الهالوين.
هايدي كلوم تحتفل بالهالوين بإخفاء جسدها بالمكياج
هايدي كلوم
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