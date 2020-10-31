شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أفلام عالمية فى عيد القديسين المعروف عالميا بيوم الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدمت السينما الأمريكية الكثير من الأفلام عن الرعب ولكن يوم الهالوين أو عيد القديسين له خصوصية في الكثير من الأفلام التي تناولت تفاصيله وأهم العادات والتقاليد المتبعة في ذلك اليوم وهذه قائمة بأهم الأفلام التي تناولت ذلك الحدث

فيلم IT

يحكي الفيلم قصة مجموعة من الأطفال يحاولون القضاء على كيان شرير يتمثل لهم في صورة مهرج، الفيلم مأخوذ عن رواية لكاتب الرعب الشهير ستيفن كينج وحقق الفيلم نجاحا كبيرا .

فيلم Halloween

السفاح المقنع "مايكل مايرز" يعود من أجل إنهاء عمله الذي لم ينته منه قبل 40 عامًا، محاولًا القضاء على "لوري سترود" التي تعيش حياتها كلها منتظرة تلك اللحظة، فما الذي سينتج عن تلك المعركة؟ هذا ما يتناوله هذا الفيلم الشهير الذي يقدم من سلسلة كبيرة .

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فيلم Poltergeist

هذا الفيلم يتناول حياة عائلة مسكون بأرواح شريرة، و تكتشف الطفلة "كارول آن" ذلك التواجد المرعب و تصرخ صرختها الشهيرة "إنهم هنا"!ويمثل الفيلم نقلة في أفلام رعب البيوت المسكونة، حيث قدم منزلًا عاديًا بل أقرب للرفاهية عكس التناول التقليدي للمنازل المسكونة بوصفها بيوتا مهجورة ومظلمة وتحيط بها هالة مقبضة من الكآبة.

فيلم Hocus Pocus

يقوم شاب عن طريق الصدفة بإيقاظ ثلاث ساحرات تم إعدامهن في القرن السابع عشر و تتطور الأحداث ليجد نفسه في عالم غريب يحاول التأقلم معه. وتعتبر الساحرات الثلاث من أيقونات فترة التسعينات، وعلى الرغم من كونهن الأشرار في الفيلم، إلا أنهن يتمتعن بخفة دم و حضور خفيف جعل منهن محبوبات .

فيلم The Nightmare Before Christmas

فيلم أنيميشن عائلي، عن ملك الهالوين جاك سكيلينجتون، الذي يكتشف بالصدفة وجود مدينة "الكريسماس"، فينبهر بأضواء وبريق عيد الميلاد ويحاول تعريف أهل بلدته به في احتفال جميل، لكن التداخل بين النقيضين الهالوين والكريسماس يسبب ارتباكًا لأهل المدينة، الفيلم من إخراج تيم بيرتون وفاز بتقييم 8 نجوم على موقع IMDB لتقييم الأفلام.