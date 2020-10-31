شكرا لقرائتكم خبر عن فنانين أثاروا الجدل فى مهرجان الجونة بلقطات غريبة وفساتين جريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء، ولفتت الكثير من الفنانات الأنظار إليهن بعد ظهورهن بملابس وصفها الكثير بأنها جريئة وبعضهم بسبب لقطة طريفة أوغريبة على طريقتهم الخاصة التى حدثت أمام عدسات المصورين منذ افتتاح المهرجان وحتى ختامه.

ظهرت النجمة شيرين رضا بفستان سيراميك فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، وتراقصت على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين فى لقطة طريفة منها، كما أنها أثارت الجدل بعد مداعبتها داخل الحفل أثناء كلمتها التى قالت فيها، "أبويا كان نفسه أبقى رقاصة قد الدنيا وتقريبا هوالأب الوحيد اللي كان عايز بنته تبقي رقاصة".

وحضر أيضا النجم أحمد السقا فى افتتاح مهرجان الجونة بصحبة زوجته الاعلامية مها الصغير التى أثارت الجدل بعد ظهورها مرتدية جاكيت على فستانها، الأامر الذى تسبب فى حديث مواقع التواصل الاجتماعى عليها.

وظهرت الفنانة الشابة هدى الأتربى على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة، بفستان أسود مفتوح وجرئ تسبب فى تصدرها تريند محرك البحث جوجل.

تصدر اسم الفنان محيي اسماعيل أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره ضمن فعاليات مهرجان الجونة مرتديا بنطلون ترنج خاصة وأنه كاد أن يسقط بعد طلب المصورين منه الرجوع خطوة للخلف.

ظهرت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة فى اليوم الثانى من مهرجان الجونة السينمائى، مرتدية بدلة مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت.

أثارت الجدل الفنانة التونسية سارة حناشى بعد ظهورها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائئ، مرتدية "كاش مايوه" تصدرت بسببه تريند محرك البحث جوجل، لتواصل اثارتها للجدل وتظهر بعد ذلك بـ "جامب سوت شورت".

ظهرت الفنانة هبة السيسى بصحبة زوجها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، وفاجأت الحضور باعلان حملها وأرتدت عدة فساتين أظهرت حملها التى كانت تتباهى به على الريد الكاربت.

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وكعادتها النجمة رانيا يوسف قررت أن تحتل تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة، حيث ظهرت مرتدية "جامب سوت شورت مثير"، لفتت به الأنظار رغم أن هذا الفستان أرتدته منذ عام ونصف وشاركت صورته على حسابها الشخصى على "انستجرام" فى شهر مارس من عام 2019، كما أنها ظهرت فى اليوم التالى بفستان أزرق مفتوح من منطقة البطن جعل الجميع يتحدث عنها حتى أن الفنان محمد أنور سخر بشكل كوميدى.

ولم تكتفى رانيا يوسف بتصدرها تريند محرك البحث جوجل وإثارتها للجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، لتفاجئ الجميع فى ختام المهرجان بإحضار ابنتها "نانسى" بعد أن أرتدت فستان والدتها التى تسبب لها فى الكثير من المشاكل بع ظهورها به فى مهرجان القاهرة كما هو معروف بفستان "البطانة".

تصدرت الفنانة ميرهان حسين تريند محرك البحث جوجل أيضا ومواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره فى توقيت عيد ميلادها بعدة إطلالات أنيقة ومثيرة، حيث قررت الاحتفال بميلادها هذا العام مع مهرجان الجونة، وظهرت أيضا فى الختام بـ "جامبسوت شورت".

ظهر أيضا الفنان أمير شاهين بصحبة زوجته فى أول ظهور لهما أثناء قضائهما شهر العسل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، ولكنه ظهر مصاب فى يده بكسر مما أستدعى وضعه فى الجبس، وكأن عين الحسود أصابته.

تصدر الفنان رامز أمير حديث السوشيال ميديافمنذ حضوره الأول على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة، قام برمى هاتفه المحمول فى "الجو" لأحد المصورين حتى يستطع التقاط صورة، وفى اليوم التالى أستعرض لياقتها البدنية بأداء بعض الحركات القتالية التى تعلمها فى الباركور والتايكوندو، كما أنه فاجئ الجميع فى حفل الختام بفتح "حوض" على السجادة الحمراء.

كما حضر الفنان الشاب حسن أبو الرووس على السجادة الحمراء مرتديا بدلة حمراء اللون تشبه "بدلة الاعدام"، كما حضر الفنان محمد ثروت بصحبة زوجته وأرتديا ملابس مرسوم عليها "ميكى ماوس"

وأخيرا حضرت الفنانة رزان مغربي على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، وارتدت فستانًا مثيرًا وأثناء التقاطها للصور حاول أحد المنظمين إنهاء وقفتها للسماح لباقي الفنانات بالتقاط الصور، وحاولت إرضاءه وإعطاءه قبله في محاولة لإبقائها أكثر.