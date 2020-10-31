شكرا لقرائتكم خبر عن عروسة مهرجان الجونة.. بشرى: أنا لسه مقولتش موافقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عروسة مهرجان الجونة بشري في لقاء بالفيديو لليوم السابع إنها لم تكن تعلم بخطبتها بهذه الطريقة في مهرجان الجونة.



بشرى

وأضافت بشري لليوم السابع خالد الصاوي دبر الأمر وكنت أظن أن هناك مشكلة ويريد مني حلها لكني فوجئت بالخطوبة.

وأوضحت بشري أن سالم عريسها هو صديق الطفولة والعائلة بالكامل تبارك الزواج حتي أولادها يحبونه، مداعبة جمهور الخليج 365 بأنها لم توافق حتي الآن، وأشارت إلي أنها لم تحدد موعد الزفاف وكان أهم شئ لديها هو الانتهاء من المهرجان.

وتعليقا علي أن الجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي كانت تعلم بالخطوبة إلا هي، قالت بشري إنها كانت مفاجأة حلوة وتورطت في الأمر لكنها سعيدة لأنه صديق الطفولة وتعلم أنه يحبها من زمان.

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وكان انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه وهي تبكي من شدة فرحها من مفاجئة خطيبها لها بخاتم الخطوبة وظهر خطيبها وهو منحني علي قدميه يلبسها الخاتم وكان ذلك بعد ختام مهرجان الجونة ٢٠٢٠

ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة"، فيما فاز الفنان الفلسطينى على سليمان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم 200 متر الفلسطينى.