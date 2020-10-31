عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "ضربة معلم"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، على موعد عرضه، وقررت أن يكون يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل.

ويكثف فريق عمل المسلسل ساعات التصوير، وذلك لرغبة مخرجه إسماعيل فاروق في تقفيل أكبر عدد من حلقاته قبل بدء عرضه، حيث أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده في الحارة، وهي الديكور الرئيسي للعمل، كما أنه صور عدد من المشاهد داخل إحدى المستشفيات، ومؤخرا بدأ رجب التصوير في إحدى الفيلات الخاصة بمدينة الـ6 من أكتوبر.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رجب كلا من الفنانين، محمد عز، ومي سليم، ورانيا فريد شوقي، وإنعام سالوسة، ورياض الخولي، سلوى عثمان، ومحمد نجاتي، وهاجر أحمد، وياسمين البشبيشي، ومحسن منصور، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن أخر إطلالة درامية للفنان محمد رجب، كانت من خلال مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تعاون خلاله مع المؤلف أحمد عبدالفتاح، والمخرج إسماعيل فاروق، والذي عرض في مطلع عام 2020 الجاري.