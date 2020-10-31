إليكم سبب امتناع أكشاي كومار عن العمل مع بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - وبحسب ما ورد توقف أكشاي كومار عن العمل مع الممثلة بريانكا شوبرا، على الرغم من أن كيمياءهما الثنائية على الشاشة كانت متوافقة إلى حد كبير ن وكانت تلقى قبولا من قبل الجمهور، إلا أنه قرأ سببًا صادمًا.

عمل النجم الهندي الكبير أكشاي كومار، أو الخلادي كما هو معروف داحل أوساط بوليوود وصناعة السينما، مع العديد من ممثلات بوليوود البارزات و القادمات الجدد.يتقدم الرسم البياني لمسيرته المهنية في الغالب في شباك التذاكر مع عدد كبير من الأفلام والمشاريع الناجحة.

قدم كومار أيضًا في العديد من الأفلام مع نجمة السينما وملكة جمال العالم السابقة، وممثلة فيلم Desi girl بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، رغم أنه توقف عن العمل معها بعد العديد من الأفلام الناجحة معًا.

Advertisements

وفقًا للتقارير، كانت زوجة أكشاي توينكل خانا قد ضاقت بتلمك الكيكماء المشتركة بين النجمينم وكان عليها أن تفعل شيءًا مع هذان بعد حققت كيمياءهما على الشاشة نجاحًا كبيرًا مع أفلام متتالية مثل Andaaz، وAetraaz وMujhse Shaadi Karoge.

لكن يقال إن توينكل واجهت مشكلة معها ورأت شيءًا قادمًا قي الافق يتعلق بميل قوي وصريح لزوجها ناحية بريانكا. حيث قامت توينكل بإصدار إنذارًا نهائيًا لزوجها للتوقف عن العمل مع بريانكا شوبرا وأمر أكشاي مديريه بالتوقف عن توقيع على أي عمل تشارك فيه بريانكا. بحسب تقارير واردة.

وفقًا للتقارير، لم يكن لدى بريانكا أي فكرة عن سبب إدراجها في القائمة السوداء لعدم العمل مع أكشاي كومار. كما واجهت شوبرا موقفًا مشابهًا، عندما عملت مع شاروخان في عدد من الأفلام الناجحة. وفي الوقت المناسب، فرضت جوري خان حظرًا على أفلام زوجها مع شوبرا.